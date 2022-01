Transferul lui Radu Drăgușin, confirmat! Fundașul schimbă echipa în ultima zi de mercato

Radu Drăgușin (19 ani) va evolua în a doua parte a acestui sezon la Salernitana, ocupanta ultimului loc din Serie A, care a făcut mai multe achiziții în această iarnă în tentativa de a se salva de la retrogradare.

Cunoscutul jurnalist Nicolo Schira anunță că împrumutul lui Drăgușin "s-a făcut și este confirmat", iar vizita medicală este programată luni dimineață, în ultima zi a ferestrei de mercato.

La Salernitana, fundașul român va fi antrenat de italianul Stefano Colantuono, iar printre noii săi colegi se va afla și starul Franck Ribery, care s-a alăturat clubului în toamna anului trecut.

Radu Drăgușin și-a prelungit anul trecut contractul cu Juventus până în 2025, iar pentru a prinde mai multe minute a fost împrumutat la Sampdoria în prima parte a acestui sezon. Aici, fundașul de 19 ani a jucat în 15 partide.

