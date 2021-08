Probleme în paradis! Ronaldo a părăsit accidentat antrenamentul lui Juventus. Care e starea portughezului

Fotbalistul lui Juventus are un start de sezon plin de ghinion.

După ce a intrat la partida cu Udinese și a fost aproape de a fi erou, marcând în prelungirile partidei golul care părea să fie decisiv, anulat în cele din urmă de arbitrii VAR pentru o poziție minimală de offisde, Ronaldo pare că a intrat intr-o zodie a ghinionului.

Miercuri, portughezul a părăsit antrenamentul lui Juventus, anunță presa italiană, acuzând probleme la braț, după o ciocnire cu Alex Sandro. Acesta nu s-a mai întors și a ratat și un meci-școală pe care Allegri îl programase.



