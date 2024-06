Paulo Dybala a primit o ofertă din Arabia Saudită și a dat imediat răspunsul

Argentinianul are o clauză de reziliere în valoare de 12 milioane de euro în contractul său cu AS Roma, iar mai multe echipe au plănuit, de-a lungul ultimilor ani, să profite de situația sa. Printre acestea s-a numărat și FC Barcelona.

Acum, Dybala a primit o ofertă importantă din Arabia Saudită, cu un salariu impresionant, doar că sud-americanul are alte planuri.

Campionul mondial a refuzat un transfer în zona Golfului, astfel că va continua în Europa, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

