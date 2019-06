"Nu poarta nimic?!" Imaginea cu care Georgina a pus pe jar internetul! Cum a pozat iubita lui Ronaldo pe yacht

Georgina Rodriguez si Cristiano Ronaldo au petrecut vacanta pe un yacht in Grecia.

Cristiano Ronaldo si Georgina au petrecut ultimele saptamani in Costa Navarino la un resort de lux iar iubita starului de la Juventus i-a tinut la curent pe fani cu imagini de pe yacht-ul de lux.

Ultima imagine a strans aproape 1 milion de like-uri dupa 2 ore. In imagine, costumul de baie al Georginei e aproape insesizabil!

Bacsis urias

Ronaldo nu a stat doar pe yacht. Ei au fost cazati la un resort de lux, Royal Villa Methoni, acolo unde camera costa 8.000 de euro pe noapte! Conform celor de la Corriere dello Sport, Ronaldo nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de bacsisul de la final.

La fel ca in urma cu un an cand a petrecut vacanta tot in Grecia, Ronaldo le-a lasat celor de la hotel nu mai putin de 20.000 de euro, suma care a fost impartita de staff.