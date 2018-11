Cadoul de 100.000 de euro pe care Borcea i l-a facut noii sotii dupa nunta! Ce surpriza i-a facut Valentinei Pelinel

Cristian Borcea s-a casatorit pentru a treia oara. Fostul actionat al lui Dinamo, in varsta de 48 de ani, s-a insurat cu Valentina Pelinel (37 de ani), cu care are deja un copil.

Borcea si Valentina Pelinel si-au unit destinele la Budapesta, in aceasta toamna, in cadrul unei ceremonii restranse. Ei au deja un baietel, Milan-Cristian, nascut in 2016, si asteapta inca doi copilasi. Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni!

Borcea isi tine noua sotie in puf si ii face cadouri scumpe!

Tabloidul Click scrie ca fostul actionar dinamovist a coplesit-o pe Valentina Pelinel cu un cadou de 100.000 de euro. El i-a cumparat un Porsche Cayenne S E - Hybrid!

Borcea are mai multe masini, a caror valoare depaseste 700.000 de euro! El mai are un Maybach, un Mercedes S Coupe Facelift, un Porsche Panamera si un Range Rover.

Borcea i-a facut o declaratie speciala de dragoste Valentinei Pelinel, trasmitandu-i ca "ea e precum in melodia lui Barry White: My last, my everything".