Napoli a reacționat, după scandalul care a luat amploare cu Osimhen: "Oferim și dovezi"

În urmă cu câeva zile, Napoli a postat pe canalul oficial de pe platforma TikTok un videoclip în care apărea și Victor Osimhen. Atacantul cerea un penalty, iar asta l-a deranjat enorm pe atacantul campioanei.

Osimhen a șters toate postările cu Napoli de pe profilul său de Instagram. Mai mult, a anunțat că va lua măsuri legale, doar că italienii nu au stat cu mâinile în sân și au răspuns acuzațiilor.

Clubul din Serie A a emis un comunicat oficial în care a încercat să clarifice scandalul momentului cu Victor Osimhen, fotbalist pe care s-au bazat extrem de mult în stagiunea trecută.

„Napoli vrea să evite orice exploatare a problemei. Clubul subliniază că nu am vrut niciodată să jignim sau să ne batem joc de Victor Osimhen, care e o comoară a acestui club.

Oferim și o dovadă, în timpul perioadei de mercato din vară, clubul a respins ferm orice ofertă primită pentru transferul atacantului în străinătate.

Rețelele social media, în special platforma TikTok, au folosit întotdeauna o formă expresivă de limbaj, cu o formă mică de creativitate, fără a dori, ca în cazul lui Osimhen, să aibă vreo intenție de insulta sau batjocură.

În orice caz, dacă Victor a perceput vreo ofensă față de el, clubul nu a vrut asta”, se arată în comunicatul oficial emis de Napoli, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

