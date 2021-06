Mutare halucinanta in Serie A! Hakan Calhanoglu, aproape sa o tradeze pe AC Milan si sa semneze cu marea rivala, Inter

Fotbalistul turc ramane fara contract la finalul acestei luni.

Hakan Calhanoglu nu a avut cel mai bun Campionat European, insa ramane un jucator la mare cautare, mai ales in conditiile in care va ramane fara contract in aceasta vara. Dorit in Qatar de la Al-Duhail, care ii oferise 24 de milioane de euro salariu pentru urmatorii 3 ani, plus o prima de instalare de 8 milioane, turcul a refuzat oferta si parea decis sa ramana la Milan.

Negocierile cu directorul sportiv Paulo Maldini dureaza de ceva timp deja, iar ultima oferta a echipei italiene este de 4 milioane pe an, dupa cum anunta presa din "cizma", iar intelegerea era aproape finalizata, mai lipsind practic doar semnatura fotbalistului de pe contract.



Totusi, Fabrizio Romano anunta ca Inter a intrat pe fir, iar formatia campioana a Italiei e foarte aproape sa il sufle marii rivale pe Calhanoglu, oferindu-i un salariu cu putin mai mare, de 4,5 milioane de euro pentru urmatorii 3 ani.



Fotbalistul turc e vazut ca un inlocuitor perfect pentru Christian Eriksen, danezul care a fost foarte aproape de o tragedie la Euro, despre care se spune ca nu va mai juca fotbal din cauza problemelor de la inima.