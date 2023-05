În acest sezon, Napoli a pus capăt secetei de 33 de ani fără titlu. Elevii lui Luciano Spalletti (64 ani) au dominat competiția internă din Italia, iar cu două etape înainte de final sunte matematic campioni și au un avans de 18 puncte față de locul 2, ocupat în prezent de Lazio.

Triumful din acest sezon a reprezentat o reușită și pentru Luciano Spalletti. Antrenorul a câștigat în premieră campionatul. Avea în palmares doar două Cupe ale Italiei, cu AS Roma, obținute în sezoanele 2006-2007 și 2007-2008, dar și o Supercupă, cucerită tot în sezonul 2007-2008.

Pentru a celebra primul Scudetto, Luciano Spalletti a optat pentru un tatuaj cu stema lui Napoli și numărul 3, care simbolizează titlurile pe care fosta echipa a lui Diego Armando Maradona le-a câștigat de la înființare.

După 1-1 cu Udinese, în etapa cu numărul 33, Napoli a devenit campioana Italiei cu cinci etape înainte de finalul sezonului în Serie A.

Cu Luciano Spalletti pe banca tehnică, napoletanii au zburdat în acest an, iar tehnicianul a devenit cel mai în vârstă antrenor care a câștigat titlul de campion în Italia, la 64 de ani și 58 de zile, conform OptaPaolo.

