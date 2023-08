Liber de contract, Alexis Sanchez face vizita medicală și semnează cu noua sa echipă!

În prezent liber de contract, chilianul va reveni la Inter Milano, club pentru care a mai evoluat între 2019 și 2022.

Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că cele două părți au ajuns la un acord, iar în cursul zilei de vineri sud-americanul va face vizita medicală și va semna cu fosta campioană a Italiei.

La Marseille, ”veteranul” sud-american a avut cifre impresionante. A bifat 44 de partide, reușind să marcheze de 18 ori, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.

