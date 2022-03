La 40 de ani, Zlatan Ibrahimovic a stabilit unde vrea să joace din sezonul următor

AC Milan nu vrea să-l ”retragă” pe Ibrahimovic, care a marcat opt goluri în 22 de partide pentru liderul din Serie A, și vrea să-i ofere un nou contract, valabil pentru încă un sezon.

Aparent, și Ibrahimovic pare a fi interesat să-și continue cariera, având în vedere că, scrie presa internațională, cele două părți vor discuta prelungirea înțelegerii. La finalul lunii aprilie este programată o întâlnire între AC Milan și Zlatan Ibrahimovic, care este reprezentat de impresarul Mino Raiola, despre termenii din noul contract.

Milan vrea ca suedezul să mai continue sub comanda lui Stefano Pioli și îi va oferi un salariu redus, de 2,5 milioane de euro pe an + bonusuri, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Expected a meeting at the end of April between #ACMilan and Zlatan #Ibrahimovic to discuss the contract extension for another year, if Ibra decides to continue to play. #Milan will offer a lower salary (€2,5M/year + bonuses) as anticipated last November 22. #transfers pic.twitter.com/neT5hWqRzA