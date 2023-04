În runda 28 din Serie A, AS Roma a primit vizita Sampdoriei. Pe lângă victorie, 3-0, Jose Mourinho (60 ani) a trăit un moment aparte. L-a avut adversar pe fostul său elev, Dejan Stankovic (44 ani), alături de care a câștigat UEFA Champions, campionatul și Cupa Italiei în 2010, când o pregătea pe Inter Milano.

Dejan Stankovic: „Sunt mândru că sunt țigan!” / Jose Mourinho: „E un mare om!”

Antrenorul portughez și-a arătat atașamentul față de Dejan Stankovic în minutul 53, când galeria gazdelor a avut un derapaj rasial la adresa fostului fotbalist sârb. Auzind scandările, Jose Mourinho s-a ridicat brusc și le-a făcut semn fanilor Romei să se potolească, gest pe care antrenorului Sampdoriei l-a apreciat.

„Sunt mândru să fiu ţigan, nimeni nu mă poate ofensa numindu-mă ţigan. Jose ştie asta.

Nu am ţinut cont pe teren, dar îi mulţumesc lui Jose că i-a făcut să tacă”, a decarat Dejan Stankovic la finalul partidei.

Tot după ce meciul s-a terminat, Jose Mourinho a mărturisit că a reacționat instinctiv, datorită relației speciale pe care o are cu Dejan Stankovic.

„El nu are de ce să-mi mulţumească. Am făcut asta pentru un mare om, un prieten, deci aş face-o şi pentru altul. Eu am fost adesea insultat pe stadion, dar mi-am construit un scut de protecţie în jurul meu şi sunt sigur că 'Deki' (Stankovic) a făcut acelaşi lucru. Dar mai sunt şi copii, familii şi nu este frumos aşa ceva”, a spus Mourinho.