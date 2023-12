Jose Mourinho a decis unde vrea să antreneze: ”I-am informat”

"Când am semnat pentru Roma, o săptămână mai târziu am primit o ofertă fantastică. I-am informat în legătură cu ea. Nu am acceptat pentru că aveam un acord cu Roma.

Jose Mourinho: ”Vreau să rămân aici”

În decembrie, în timpul sezonului, am primit o ofertă de la Portugalia, cu posibilitatea de a lucra cu cei mai buni jucători din lume, de a câştiga un Euro, de a câştiga o Cupă Mondială, de a face ca lumea să vorbească despre mine, iar eu am refuzat.

După finala Conference League de la Budapesta, m-am dus să mă întâlnesc cu proprietarii, i-am informat despre o ofertă din Arabia Saudită şi că am spus nu. Nu mai am nevoie de alte oferte.

Nu am nevoie să mai spun nimic. Ceea ce vreau să spun este că, în ciuda tuturor dificultăţilor, vreau să rămân aici", a spus Mourinho.

AS Roma întâlneşte astăzi, pe teren propriu, de la ora 21.45, echipa Napoli, în etapa a 17-a din Serie A.

News.ro.