"In acest moment este o fantezie!" Unde va juca Higuian in sezonul viitor! Anunt de ultima ora facut de tatal fotbalistului: "Nu se poate intoarce acolo in acest moment!"

Tatal lui Higuain a anuntat unde va juca fiul sau in sezonul viitor.

Gonzalo Higuain vrea sa se desparta de Juventus intrucat este nemultumit de faptul ca oficialii "Batranei Doamne" vor sa ii caute inlocuitor, in conditiile in care fotbalistul argentinian mai are un an de contract cu Juventus. Chiar daca oficialii campioanei Italiei si-a chemat jucatorii la Torino, Higuain nu a revenit preferand sa mai stea in Argentina, alaturi de mama sa bolnava.

Tatal lui Higuian a vorbit despre situatia fiului sau si spune ca acesta va mai ramane un an la Juventus si nu se pune problema ca acesta sa semneze cu o echipa din Argentina.

"Nu este inca momentul. Mai are un an de contract cu Juventus si vrea sa-l respecte. Nici macar nu vreau sa vorbesc despre asta deoarece in acest moment este o fantezie. Piata transferurilor in Europa e mult diferita de Argentina si un fotbalist ca fiul meu nu se poate intoarce la River pentru moment", a declarat Jorge Higuain pentru Corrierre dello Sport.