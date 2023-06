Golgheterul lui Inter a plecat! Mesajul postat după ce s-a înțeles cu noua echipă

Atacantul bosniac va semna cu vicecampioana Turciei, Fenerbahce, un contract valabil pe două sezoane, care îi aduce un salariu de patru milioane de euro. Edin Dzeko a confirmat despărțirea de finalista UEFA Champions League printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

Mesajul lui Edin Dzeko pentru fanii lui Inter

Bosniacul a scris un mesaj care a însoțit un clip cu cele mai frumoase momente din carieră în tricoul lui Inter.

„La revedere, nebună Inter, au fost doi ani minunați, superbi pe teren, plini de mister. Superb și în tribune: San Siro e întotdeauna plin, cu un sprijin incredibil venit din toate părțile, pentru o echipă capabilă să ajungă în finalele fiecărei competiții.

Am marcat, am visat eu, am visat împreună, am călătorit kilometri și am câștigat patru trofee. A fost o călătorie incredibilă. Ne separăm acum, însă vă mulțumesc pentru tot. Mult succes pe viitor! Haide, Inter!”, a scris Dzeko pe Instagram.

Cariera lui Edin Dzeko

Și-a început cariera la Zeljeznicar, în țara natală, apoi a făcut pasul în Cehia, la Teplice, de unde a fost cumpărat de Wolfsburg cu patru milioane de euro.

După patru ani în Germania a ajuns la Manchester City, care a plătit nu mai puțin de 37 de milioane de euro pentru a-l transfera.

În 2015 a făcut pasul la AS Roma, iar din 2021 joacă pentru Inter Milano. În acest sezon a marcat nu mai puțin de 14 goluri în 52 de partide, cifră la care se adaugă cinci pase de gol.

Patru milioane de euro este cota de piață a atacantului, potrivit Transfermarkt.