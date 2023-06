Edin Dzeko pleacă de la Inter Milano! S-a înțeles cu noua sa echipă

Atacantul bosniac s-a înțeles Fenerbahce, vicecampioana Turciei, pentru un contract valabil până în 2025, cu un salariu impresionant, de patru milioane de euro.

La această sumă se poate adăuga încă un milion de euro din eventuale bonusuri, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Cel mai probabil, aceasta va fi ultima ”aventură” din cariera atacantului bosniac, ajuns la 37 de ani. Dzeko are un CV impresionant, cu echipe din Bundesliga, Serie A și Premier League.

???? Done Deal and confirmed! Edin #Dzeko to #Fenerbahçe as a free agent. Contract until 2025 with a salary of €5M/year (4M net + 1M as bonuses). #transfers ???????? https://t.co/hwJvav5MXm