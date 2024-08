După ce s-a întors la Chelsea în urma împrumutului la AS Roma, Lukaku va juca din nou în Italia, unde a fost transferat definitiv de cei de la Napoli.

Fosta campioană a Italiai a anunțat, în cursul zilei de joi, transferul masivului atacant belgian care a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu gruparea pregătită în prezent de Antonio Conte.

Pentru a-l transfera pe Lukaku, Napoli îi va plăti lui Chelsea 30 de milioane de euro, sumă la care se vor adăuga alte 15 milioane de euro din eventuale bonusuri.

”Romelu este mândru să fie unul dintre noi!”, a transmis Napoli, pe Twitter.

Romelu is proud to be one of us!

