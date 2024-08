Liber de contract în ultimele șase luni, după despărțirea de FCSB, Dorin Rotariu și-a găsit un angajament în liga secundă din Turcia, la Ankaragucu, acolo unde va fi coleg cu Olimpiu Moruțan.

În cursul zilei de miercuri, 28 august, Ankaragucu a oficializat transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro.

Dorin Rotariu, prezentat oficial la Ankaragucu

Astfel, campionatul Turciei va fi al șaselea în care evoluează Dorin Rotariu în străinătate, după Belgia, Olanda, Kazakhstan, Bulgaria și Grecia.

”Bună! Eu sunt Dorin şi sunt încântat să fiu aici. Abia aştept să câştigăm meciuri împreună”, a fost mesajul transmis de Dorin Rotariu.

Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Dorin Rotariu e liber de contract din februarie 2024, după o perioadă nereușită la actuala campioană a României, FCSB.

Dorin Rotariu Ankaragücü'müzde ???????? Kulübümüz profesyonel futbolcu Dorin Rotariu ile anlaşarak oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.#Ankaragücü pic.twitter.com/9yxH8o9I3B — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 28, 2024

Fotbalistul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Poli Timișoara, Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar, FC Astana și Ludogorets.

La echipa națională, Dorin Rotariu și-a făcut debutul în octombrie 2016, la 21 de ani și 2 luni, sub comanda regretatului Christopher Daum. A fost selecționat ultima dată în septembrie 2021.

Cine e Ankaragucu

În stagiunea precedentă, Ankaragucu a retrogradat în eșalonul secund după ce a încheiat pe locul 17 în Superliga Turciei. După 38 de etape desfășurate, clubul a înregistrat doar opt victorii, 16 remize și 14 eșecuri, acumulând 40 de puncte, insuficiente pentru a se menține în prima ligă.

Cu o valoare a lotului de aproximativ 20 de milioane de euro, Ankaragucu se luptă în sezonul 2024/25 în eșalonul secund al Turciei. De departe cel mai bine cotat fotbalist al clubului, potrivit site-urilor de specialitate, e Olimpiu Moruțan, care valorează trei milioane de euro, urmat de Efkan Bekiroglu, cu 2.2 milioane.

În noua stagiune, Ankaragucu și-a revendicat a 10-a poziție după primele trei etape. Cu o victorie în prima etapă (2-0 vs. Sanliurfaspor) și două rezultate negative consecutive (0-1 vs. Erzurumspor și 0-1 vs. Umraniyespor), formația și-a trecut în cont doar trei puncte până în clipa de față.