George Pușcaș, taxat pentru modul în care se bucură după gol: "Chiar putea să renunțe la asta"

Pentru Pușcaș a fost al doilea gol la Pisa, după ce a primit de la Benali, a driblat portarul și a înscris fără emoții. Internaționalul român a sărbătorit reușita printr-o celebrare deja cunoscută, mimând că trage cu o armă.

Având în vedere războiul din Ucraina care a pus în alertă întreaga luma, gestul lui Pușcaș de a continua să sărbătorească golurile în acest mod a fost taxat de câțiva fani pe rețelele sociale.

George Pușcaș' goal for Pisa against Crotone after 22 minutes into the game!#SerieB #RomanianExpatriates pic.twitter.com/civkfe4HBE