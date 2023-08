Portarul Gianluigi Buffon a decis să se retragă de fotbal la vârsta de 45 de ani, iar Federația Română de Fotbal nu a ezitat să dezgroape amintirea cu gust amar de la Euro 2008.

După 28 de ani de activitate, legendarul portar al Italiei s-a hotărât să așeze mănușile în cui. Câștigător de Cupă Mondială cu Italia în 2006 și cu 10 scudetto în palmares, Buffon și-a încheiat cariera la Parma, club pentru care a debutat la numai 17 ani.

Din acel moment, italianul a bifat record după record: a fost chemat de 176 de ori la prima reprezentativă, și deține totodată recordul de cele mai multe meciuri cu banderola de căpitan în tricoul Italiei.

Cu lacrimi în ochi, acesta le-a transmis fanilor de pe întregul mapamond că: ”Asta este tot oameni buni. Mi-ați dat tot, v-am oferit tot.”

