Fiul lui Diego Simeone a ales! Fotbalistul va evolua la o echipă de tradiție din Serie A

Gio a avut de ales dintre Napoli și Verona, așa cum informează pe rețelele social media jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, iar fiul lui "Cholo" Simeone a ales echipa de pe Stadionul Diego Maradona.

În acest sens, argentinianul în vârstă de 27 de ani își va întâlni fosta echipă, Hellas Verona, în prima etapă din Serie A.

Italianul Fabrizio Romano a mai scris pe Twitter că Napoli va beneficia de serviciile lui Gio doar sub formă de împrumut și va trebui să plătească 3.5 milioane de euro Veronei.

Totodată, la finalul contractului, gruparea de pe fostul San Siro îl poate achiziționa definitiv pe Gio prin activarea clauzei de reziliere, în valoare de 12 milioane de euro.

Medical booked for Gio Simeone as new Napoli player. Cholo’s son joins on loan with obligation to buy clause to be activated depending on many variables ???????????? #transfers

Napoli will pay €3.5m loan fee plus €12m as potential buy clause. Gio Simeone will play at Maradona stadium. pic.twitter.com/0KF5sT1qeJ