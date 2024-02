Dintre foștii jucători ai lui Dinamo, nu doar Aleix Garcia de la Girona din La Liga impresionează în campionatele puternice ale Europei - acum a venit rândul mijlocașului francez Balthazar Pierret să o facă în Serie A.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a făcut anunțul marți dimineața:

”Mijlocașul francez Balthazar Pierret va pleca de la Quevilly-Rouen la Lecce în Serie A. Afacerea este făcută, contractul este gata.

Înțelegerea este valabilă până în iunie 2027”.

La începutul anului, Corriere dello Sport a scris că Pierret, fost la Dinamo și în prezent la Quevilly-Rouen în Ligue 2, se află pe lista lui Lecce, grupare din Serie A.

Conform sursei citate, mijlocașul central în vârstă de 23 de ani este apreciat pentru ”mixul de forță fizică și tehnică de bază bună”.

Crescut de Nice, pentru care nu a apucat să evolueze în Ligue 1, Pierret a fost cedat în eșalonul al treilea din Franța, la US Boulogne, iar în ianuarie 2022 a ajuns la Dinamo.

În ”Ștefan cel Mare” a reușit să marcheze 2 goluri în 17 partide, în toate competițiile.

După ce a retrogradat cu Dinamo, el nu a rămas în Liga 2 și s-a întors în țara natală, unde a prins contractul cu Quevilly-Rouen.

