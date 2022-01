Drăgușin schimbă echipa! Pleacă de la Sampdoria la un alt club din Serie A

Fundașul român a avut evoluții bune la Sampdoria, sub comanda lui Roberto D'Aversa, care a fost, între timp, îndepărtat de la echipă. În locul său a fost instalat Marco Giampaolo, și se pare că acesta nu l-ar include pe Drăgușin în planurile sale pentru restul sezonului.

Salernitana este favorită pentru a-și asigura serviciile lui Drăgușin până la finalul sezonului. Acesta va fi împrumutat de la Juventus, mutare anunțată de jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

???????? Radu #Dragusin to #Salernitana from #Juventus on loan. No surprise here since last Tuesday. #transfers https://t.co/zL9CdC8ULT