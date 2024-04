AC Milan și Inter Milano au fost adversare în etapa a 33-a din Serie A, în celebrul Derby della Madonnina.

Formația antrenată de Simone Inzaghi, lider autoritar în Serie A, s-a impus cu scorul de 2-1, golurile fiind marcate de Francesco Acerbi (minutul 18) și de Marcus Thuram (minutul 49), respectiv Fikayo Tomori (minutul 80).

Partida a fost una tensionată pe final, când Dumfires, respectiv Hernandez și Calabria au fost eliminați direct, în urma unor incidente.

În urma acestei victorii, Inter Milano a câștigat matematic titlul de campioană chiar în fața marii rivale din oraș.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Serie A, Inter Milano are 86 de puncte, urmată de AC Milan (69 de puncte) și de Juventus (64 de puncte).

Pentru AC Milan urmează derby-ul cu Juventus, din deplasare, în timp ce Inter Milano va juca împotriva celor de la Torino, pe teren propriu.

Înaintea acestei stagiuni, cele două formații aveau în palmares câte 19 titluri, Nerazzurrii fiind cei care au făcut pasul spre al 20-lea trofeu.

Derby-ul orașului Milano a ajuns la cota 239 în meciurile oficiale.

???????????? Inter are Serie A champions with their league title number 20 in their history! ????⚫️

77 goals scored, 18 goals conceded, just one defeat. pic.twitter.com/rdnxBgeUYF