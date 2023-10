De la unul dintre cele mai mari salarii din Serie A la aproape nimic! Cât a ajuns să câștige Pogba după scandalul de dopaj

Mijlocașul francez nu a reușit să își demonstreze nevinovăția, iar la al doilea set de analize a ieșit tot pozitiv la testosteron. Campionul mondial din 2018 a fost suspendat provizoriu de Juventus, care i-a interzis și accesul la bazele de antrenament ale clubului.

Paul Pogba suferă și din punct de vedere financiar în această perioadă. Când a semnat cu Juventus, în iulie 2022, din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de Manchester United, mijlocașul a devenit unul dintre cei mai bine fotbaliști din Serie A, cu un salariu de 8 milioane de euro pe sezon.

Testul pozitiv la testosteron și suspendarea primită au afectat însă și încasările sale, astfel că în prezent Paul Pogba primește 2.000 de euro lunar, adică undeva la 24.000 de euro anual, o sumă infimă dacă luăm în considerare fostele sale salarii, după cum informează Gazzetta dello Sport conform Transfer News Live.

???? Paul Pogba is currently being paid the union minimum, around €2,000-a-month.

The rest of his salary was suspended by Juventus after his positive doping test.

(Source: @Gazzetta_it)

