OUT! Ce măsuri a luat Juventus, după ce Pogba a fost depistat pozitiv și la al doilea set de analize

Așa cum au anunțat italienii, Pogba nu și-a putut dovedi nevinovăția la al doilea set de analize și a fost testat pozitiv din nou. Acum, se așteaptă ca Juventus să ia măsuri drastice împotriva campionului mondial din 2018, care este ”suspendat provizoriu”.

Până la aflarea unui verdict final, L'Equipe scrie că Juventus a decis să-i interzică accesul lui Pogba în baza de pregătire a clubului. De asemenea, francezul nu mai are dreptul de a intra în contact cu angajații bianconerilor.

Acum aproximativ o lună, italienii au scris că Pogba riscă să fie suspendat chiar și pe o perioadă de patru ani. Dacă va fi așa, atunci ar putea fi echivalentul finalului de carieră pentru fostul campion mondial.

???? Paul Pogba is banned from having access to the Juventus training ground and the midfielder also no longer has the right to come into contact with club employees.

