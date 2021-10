De la curier, la debutul pentru vicecampioana Italiei! Senzaționala poveste a unui brazilian de 30 de ani

Junior Messias (30 ani) s-a născut la Belo Horizonte, în Brazilia, dar nu a jucat fotbal în mod organizat până la 24 de ani. După ce a emigrat în Italia, în 2011, împreună cu fratele său, soția și un copil, s-a stabilit la Torino și a lucrat ca transportator de frigidere și curier pentru a se putea întreține. În timpul liber participa la miuțe cu prietenii și colegii de serviciu din comunitatea peruviană din orașul piemontez, care aveau o echipă înscrisă în competițiile locale. În timpul unui turneu, a fost remarcat de Ezio Rossi, fost jucător și manager la Torino, care l-a transferat la Casale.

A ajuns în Liga a 5-a la 24 de ani!

După ce a jucat mai mulți ani în ligile inferioare din Piemont, la Casale (2015-2017 / Eccellenza și Serie D), Chieri (2016-2017 / Serie D) și Gozzano (2017-2019 / Serie D și Serie C), a fost remarcat de cei de la Pro Verceli, în 2017, după promovarea în Serie C a ultimei echipe și evoluțiile personale excelente. Mutarea la echipa campioană de șapte ori a Italiei a căzut, pentru că cluburile din Serie B aveau interzis, la acel moment, să transfere din ligile de amatori fotbaliști fără pașaport UE.

"Atunci a fost singurul moment când aproape că mi-am pierdut speranța că pot ajunge în Serie A. Trecusem de 26 de ani și jucam în ligile de amatori mai mult din plăcere. Aveam meciuri 10 luni pe an, dar celelalte două luni clubul nu ne putea plăti. Preferam să merg și să muncesc, decât să plec în vacanță. Timp de două luni, mă trezeam dimineața și făceam muncă de curier. Acea perioadă m-a învățat adevăratele valori ale vieții. Am ajuns acolo unde sunt din cauza muncii grele. Am făcut multe sacrificii, dar au meritat", își amintește Messias.

Crotone a plătit 400.000 de euro pe el, acum a ajuns la AC Milan

Un an mai târziu, soarta i-a surâs, după ce Crotone a plătit în schimbul său 400.000 de euro. Pentru clubul calabrez a evoluat în Serie B și a fost un om important în promovarea în Serie A, cu șase goluri marcate și opt pase decisive. În sezonul trecut, a jucat 36 de meciuri în Serie A și a marcat nouă goluri pentru calabrezi.

După retrogradarea echipei sale, a fost împrumutat la AC Milan, în această vară, pentru 2.6 milioane de euro. A ajuns la clubul său favorit în ultima zi de mercato, iar milanezii au păstrat o opțiune de cumpărare definitivă pentru 5 milioane de euro. Ieri seară, el a debutat pentru "rossoneri" în meciul cu Atalanta, câștigat cu 3-2, în deplasare, înlocuindu-l pe Brahim Diaz, în minutul 74.

Poate debuta și în Champions League

De asemenea, echipa lui Messias este calificată în Champions League unde face parte dintr-o grupă cu Liverpool, Atletico Madrid și FC Porto, putând debuta contra portughezilor, pe 19 octombrie. AC Milan ocupă acum locul secund în Serie A, cu 19 puncte acumulate în șapte etape jucate, fiind în spatele lui Napoli (21p), dar înaintea lui Inter (17p), AS Roma (15p) și Fiorentina (12p).

Messias joacă ca mijlocaș ofensiv, post pe care este concurent cu spaniolul Brahim Diaz (22 ani), jucător împrumutat de la Real Madrid până în iunie 2023, și cu Daniel Maldini (19 ani), fiul legendarului Paolo Maldini. El mai poate evolua și în extrema dreaptă, unde Stefano Pioli îi mai folosește pe Samu Castillejo și Alexis Saelemaekers. Brazilianul a debutat și a marcat primul gol în fotbalul profesionist italian în septembrie 2018, iar la trei ani distanță poate debuta în cea mai importantă competiție intercluburi din lume, o poveste desprinsă parcă din scenariile filmelor de la Hollywood.