Cristi Chivu și-a decis viitorul: ”Asta vreau”

Cristi Chivu, care a antrenat echipele U14, U17, U18 și U19 ale Inter Milano, a decis să-și încheie parcursul la clubul italian după ce echipa sa, Inter Primavera, a fost eliminată în semifinalele campionatului Italiei de Sassuolo.

Fostul mare fundaș este gata să-și înceapă cariera la nivel de seniori. Presa din Italia a scris că fostul internațional este dorit de Pescara, echipă din Serie C, care are ambiții pentru promovarea în Serie B.

Până să-și aleagă următoarea destinație, Chivu a dezvăluit care va fi următorul său pas în carieră. Fostul căpitan al naționalei României își dorește preia o echipă cu care să facă performanță.

Cristi Chivu: ”Nu-mi doresc mediocritate”

”(Te simți pregătit pentru o carieră de antrenor la seniori?) Mă simt pregătit de ceva vreme, doar că am preferat să-mi perfecționez anumite lucruri, să-mi construiesc o identitate și un ideal al convingerilor pe care le am, dar în același timp am învățat să mă modelez și pe materialul cu care lucrez. Tu îți creezi o identitate sau ai o idee în cap despre ce ai vrea să faci, dar contează și cu ce lucrezi.

(...)

Nu știu cum o să fie. Dar cu siguranță sunt mult mai pregătit decât eram acum câțiva ani. Îmi doresc un proiect în care eu să fiu pionul principal. Îmi doresc responsabilitate pe termen lung, chiar dacă în fotbal e imposibil. Îmi doresc un club care să aibă ambiție să reușească. Nu-mi doresc mediocritate, nu-mi doresc doar așa… să supraviețuim, să nu retrogradăm. Vreau foarte multă responsabilitate, pentru că asta am făcut dintotdeauna”, a spus Cristi Chivu, pentru golazo.ro.

Cristian Chivu a fost transferat de Inter Milano în 2007, de la AS Roma, pentru 16 milioane de euro, iar după șapte ani petrecuți pe ”Meazza” s-a retras.

Fostul fundaș și căpitan al naționalei României a câștigat trei titluri, trei Cupe ale Italiei și trei Supercupe cu Inter Milano, dar și UEFA Champions League din sezonul 2009-2010, cu Jose Mourinho antrenor.