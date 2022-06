Cristi Chivu, mentor la 41 de ani. Antrenorul lui Inter Primavera a dezvăluit rețeta succesului și filosofia sa în antrenorat

Cristi Chivu (41 de ani) și-a expus filosofia sa de antrenor într-un interviu amplu, în care a vorbit și despre antrenorul care i-a marcat cariera, dar a dezvăluit și cui îi dedică titlul cu Inter Primavera.

Fostul căpitan al naționalei României (75 de selecții) a explicat că întotdeauna încearcă să se adapteze la caracteristicile fotbaliștilor pe care îi pregătește. Le lasă puțină libertate, le valorifică trăsăturile și obține mereu ceea ce își dorește. Strategia sa a fost una eficientă cu Inter Primavera.

Cristi Chivu: "Pentru mine fotbalul nu are buletin"

"Pentru mine fotbalul nu are buletin. Dacă cineva e bun și e gata, joacă! Unui antrenor nu trebuie să-i fie frică, dar trebuie să meargă pe drumul pe care-l consideră potrivit. Eu am putut să muncesc în liniște, să aleg liber ceea ce vreau și să simt constant încrederea clubului care m-a încurajat întodeauna și mi-a susținut ideile, am fost pe aceeași lungime de undă.

De fiecare dată când încep o muncă, încerc să înțeleg ce pot face băieții mei cel mai bine și în ce aspecte pot ei deveni mai buni. Niciodată nu trebuie să-i pui în dificultate, un antrenor trebuie să-și adapteze calitățile la grup, nu trebuie să-ți impui propriile idei pentru că nu întotdeauna dispui de jucătorii cu calitățile pe care le dorești tu.

Dacă te adaptezi la grup, obții mai mult. Am observat asta din perioada în care jucam. Daca îl faci pe jucător să simtă că poate da el ce are mai bun, îi îmbunătățești stima de sine și obții întotdeauna mai mult de la el", a declarat Cristi Chivu, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Chivu a evoluat la Inter în perioada 2007-2014

A jucat 115 partide și a înscris trei goluri

75 de selecții a strâns în naționala României

26 octombrie e ziua în care va împlini 42 de ani

1,84 m e înălțimea fostului fotbalist care putea juca fundaș stânga, fundaș central și mijlocaș defensiv

Cristi Chivu: "Am făcut un pact cu jucătorii acum trei luni"

Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii după finala cu AS Roma și a dezvăluit ce pact a avut cu ei încă din luna februarie, de la meciul cu Fiorentina, scor 1-3.

"Sunt foarte fericit pentru băieți, ei sunt adevărații protagoniști, nu eu. Am preluat acest grup în urmă cu trei ani, la U17. Din nefericire, a fost pandemia, multe testări, izolarea, iar băieții nu au avut șansa de a juca și de a se îmbunătăți. Sunt foarte fericit pentru ei, și-au îndeplinit un vis.

Am făcut un pact cu ei în urmă cu trei luni. Momentul de cotitură a fost înfrângerea cu Fiorentina, după care nu am mai pierdut deloc. Au urmat 17 meciuri consecutive fără înfrângere, ceea ce nu este deloc simplu la nivel de juniori. Acum e momentul să sărbătorim.

Ce pact am făcut? Le-am spus că trebuie să jucăm 15 finale. Am plecat de la primul obiectiv, acela de a juca 15 meciuri și de a avea șansa de a evolua în play-off. Băieții au fost foarte buni și am avut stabilitatea necesară", a spus Chivu.