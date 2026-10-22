După două înfrângeri europene, formația italiană a obținut primele puncte în competiție, cu victoria în fața lui Șahtior Donețk, scor 1-0.

Inter a avut nevoie de un gol marcat de Carlos Augusto în minutul 78 pentru a obține victoria. Succesul a mai redus presiunea asupra lui Chivu, însă prestațiile echipei au fost analizate critic în presa italiană.

Jurnaliștii Sandro Sabatini și Nicolo Schira au discutat despre situația formației nerazzurre în podcastul „Scontro Diretto”. Sabatini a sugerat că antrenorul român ar avea dificultăți în gestionarea vestiarului.

„Am impresia că gestionează un vestiar mult mai intens și mai complicat decât pare din exterior. Impresia mea este că doi sau trei jucători foarte buni au prea multă putere asupra deciziilor lui Chivu”, a afirmat Sabatini.

Acesta i-a menționat pe Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni și Federico Dimarco.

Sabatini, nemulțumit și de transferurile lui Inter

Jurnalistul a criticat și prestația lui Spence, despre care a spus că nu a arătat nivelul așteptat. Sabatini a pus sub semnul întrebării și eficiența campaniei de transferuri a clubului italian.

„Pe 22 octombrie, după tot ce am spus, am aplaudat și am lăudat în această vară, bănuiesc că vom fi nevoiți să spunem că poate cele trei transferuri ale lui Inter nu au fost cele potrivite”, a declarat acesta.

Inter ocupă locul 21 în clasamentul Ligii Campionilor, cu trei puncte după trei etape, conform datelor prezentate. Echipa lui Chivu va juca următorul meci european în deplasare, cu Feyenoord, pe 3 noiembrie.