Veștile bune continuă pentru Cristi Chivu (45 de ani). Italienii anunță că șefii clubului lucrează din greu în această perioadă pentru a-i prelungi contractul lui Marcus Thuram (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Încep negocierile dintre Inter Milano și Marcus Thuram!

Potrivit publicației Tuttomercatoweb.com, atât Inter, cât și Marcus Thuram, doresc continuarea colaborării. În perioada următoare vor începe și primele runde de negocieri, dar italienii sunt optimiști și scriu că sunt șanse bune pentru un acord.

În prezent, actualul contract al lui Thuram cu Inter se întinde până în vara lui 2028, dar cei din club vor o prelungire pentru încă doi ani, până în 2030.

Până vor începe negocierile între cele două părți, Thuram se numără printre golgheterii echipei în acest debut de sezon din Serie A. În șase partide a marcat de patru ori, cifră la care se adaugă și două pase decisive.

Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League

Inter a adunat doar trei puncte în cele trei partide din UEFA Champions League, astfel că primele calcule au fost date peste cap. Formația din Milano a cedat în fața lui Real Madrid și Club Brugge, iar singura victorie este contra lui Șahtior. Dacă înainte de startul „Fazei Ligii” Inter era văzută cu șanse importante la o clasare în primele 8 poziții, calculele s-au modificat, motivul principal fiind înfrângerea cu Club Brugge, meci în care echipa lui Cristi Chivu pornea ca mare favorită la succes.

Experții de la Football Meets Data au analizat parcursul tuturor echipelor, iar Inter este văzută, după primele trei runde, cu 12% șanse să se claseze în top 8 la finalul „Fazei Ligii”. Elevii lui Cristi Chivu mai au de jucat cu Feyenoord (d), Stuttgart (a), Dortmund (d), Liverpool (a) și Slovan Bratislava (d).

Totuși, formația din Milano are un procent de 81,2% de a prinde un loc printre primele 24 de echipe. Programul o ajută pe echipa lui Cristi Chivu, în condițiile în care adversarele, exceptând poate Liverpool, nu sunt peste valoarea lotului lui Inter.