Ciao, Milan! Ciprian Tătărușanu pleacă de pe San Siro. Două echipe din Italia se bat pentru semnătura sa

La 36 de ani, portarul român ar putea rămâne în Italia, unde este dorit de două echipe. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că cele două echipe care au cerut deja informații despre situația fostului goalkeeper al naționalei României sunt Cagliari și Torino.

La prima vedere, ar părea că Torino este cea mai ”tentantă” variantă pentru Tătărușanu, având în vedere că echipa evoluează în Serie A, unde este pe locul nouă, fără emoții pentru retrogradare.

De partea cealaltă, Cagliari a retrogradat anul trecut în Serie B și se luptă pentru promovare. Echipa care-l deține pe Răzvan Marin, împrumutat la Empoli, este pe locul opt, ultimul care asigură prezența în play-off-ul pentru promovarea în Serie A.

