Cel mai râvnit fundaș din lume. Mergea la națională într-o dubă care transporta pește, acum poate fi transferat cu 50 de milioane

Cluburile din Premier League își pregătesc lista de achiziții pentru perioada de mercato din vară. Toți scouterii sunt cu ochii pe fundașul Min-jae Kim (26 de ani), de la Napoli.

Napoli are parte de un sezon fabulos, iar Min-jae Kim a contribuit din plin la acest lucru. Presa din străinătate scrie că Tottenham și Manchester United au pus ochii pe fotbalistul din Coreea de Sud. Prețul acestuia ar fi de cel puțin 50 de milioane de euro.

Sport.ro vă prezintă povestea lui Min-jae Kim.

Cine este Min-jae Kim

Min-jae Kim s-a născut în Tongyeong, un orășel din Coreea de Sud. Provine dintr-o familie de pescari, iar părinții lui dețin un restaurant cu sushi din Tongyeong. Aceștia lucrau aproape neîncetat în trecut pentru a fi siguri că Min-jae Kim și sora acestuia, Kim Kyeong-min, duc o viață normală.

În 2012, Min-jae Kim a fost convocat la lotul U17 al echipei naționale. Cantonamentul era tocmai în Paju, în celălalt capăt al Coreei de Sud. Părinții lui Kim s-au gândit cum ar putea să-l ducă pe fiul lor la lotul național și au găsit o soluție salvatoare.

Tătăl fotbalistului a semnat un contract de livrare de pește și a făcut rost de o dubă. Așa a început să livreze pește din Tongyeong în zona orașului Paju, iar Min-jae Kim se afla și el la bord. Șapte ore dura cursa până la baza de pregătire, unde Min-jae Kim cobora din duba plină cu pește.

Fundașul Min-jae Kim a fost mereu îndrăgostit de fotbal. În copilărie, acesta făcea rost de ghete de fotbal second hand de la băieții mai mari. Kim și-a început cariera la Dooryong, iar ulterior a mai evoluat pentru Gimhae Gaya, Namhae Haesung, Yeoncho, Suwon Technical High School și Yonsei University. În 2016 a făcut pasul spre fotbalul profesionist și a semnat cu Gyeongju KHNP. După un singur sezon a primit șansa vieții. Cea mai titrată echipă din Coreea de Sud, Jeonbuk Hyundai Motors, i-a pus un contract pe masă.

A mers în armată alături de Son Heung-min

Min-jae Kim a petrecut doi ani de vis la Jeonbuk, unde a câștigat două titluri. De asemenea, în 2019 a câștigat medalia de aur la Jocurile Asiei, alături de reprezentativa U23 a Coreei de Sud. Acest lucru l-a scutit de stagiul militar obligatoriu de 21 de luni.

Min-jae Kim a fost coleg cu Son Heung-min, starul lui Tottenham, în lotul de la Jocurile Asiei. Fotbaliștii au mers în armată timp de patru săptămâni, după care s-au întors la cluburile lor, datorită triumfului de la Jocurile Asiei.

În cele din urmă Min-jae Kim a decis să părăsească Coreea de Sud și a luat drumul Chinei. Beijing Guoan l-a transferat în 2019, în schimbul a cinci milioane de euro. După 59 de meciuri în China a prins un nou transfer, de această dată la Fenerbahce. Turcii au plătit numai trei milioane de euro pentru el.

Transferul la Napoli

Min-jae Kim a atras multe priviri după sosirea în Europa. Foarte sigur în apărare, jucătorul sud-coreean are și o viteză impresionantă. În acest sezon a prins 34 de km/h în UEFA Champions League.

După ce Kalidou Koulibaly a fost transferat de Chelsea, Napoli a fost nevoită să găsească un nou fundaș central. Italienii s-au oprit la Min-jae Kim și a fost un pariu câștigător. Kim a fost adus de la Fenerbahce pentru 18 milioane de euro.

Antrenorul Luciano Spalletti îl apreciază enorm pe Kim, despre care a spus: "Este cel mai bun fundaș din lume în acest moment. Kim face cel puțin 20 de lucruri incredibile într-un meci. Când începe să alerge cu mingea la picioare, poate ajunge în careul adversarilor în 5 secunde!".

Min-jae Kim a strâns 35 de meciuri oficiale în tricoul lui Napoli, pentru care a și marcat două goluri. Fundașul are la activ și 47 de selecții în naționala de seniori a Coreei de Sud.

Napoli este lider detașat în Serie A. Trupa lui Spalletti are 71 de puncte în acest moment. Lazio se află pe locul 2, cu 52 de puncte. Inter completează podiumul, cu 50 de puncte. De asemenea, Napoli s-a calificat și în sferturile de finală din UEFA Champions League, unde se va duela cu AC Milan.

Min-jae Kim are două tatuaje simbolice. Pe brațul stâng scrie: "Never stop dreaming, time won’t wait for you" (n.r Niciodată să nu încetezi să visezi, timpul nu așteaptă după tine). Pe piept și-a tatuat expresia "Carpe Diem" (n.r Trăiește clipa). Cele două mesaje descriu perfect aventura jucătorului care în trecut era dus la lotul național de tatăl său, cu duba în care transporta pește.