Victor Osimhen (25 de ani), atacantul celor de la Napoli, a fost o piesă importantă în echipa „sudată” lângă Vezuviu de Luciano Spalletti, care a reușit să câștige primul titlu după 33 de ani.

Atacantul nigerian, golgheter în sezonul precedent, și-a prelungit recent contractul cu Napoli, iar noua înțelegere include o clauză de reziliere cuprinsă între 120 și 130 de milioane de euro, scrie Gazzetta dello Sport.

Chelsea este gata să plătească această sumă pentru a-l aduce pe atacantul nigerian pe Stamford Bridge. Nu este prima oară când numele lui Osimhen este asociat cu fosta campioană din Premier League. Aurelio De Laurentiis a ținut în ultima perioadă la preț când a fost vorba despre starurile echipei sale.

De când Todd Boehly a preluat echipa, în 2022, londonezii au cheltuit peste un miliard de euro pentru transferuri, dar rezultatele au întârziat să apară.

