Ce echipă susținea Khvicha Kvaratskhelia când era mic: "Preferata mea"

Cotat la 85 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul georgian mai are contract cu echipa din primul eșalon al Italiei până la finele sezonului 2026/27.

Cumpărat de napoletani doar cu 13.3 milioane de euro în vara lui 2022, Khvicha Kvaratskhelia a ajuns repede idolul fanilor clubului prin evoluțiile sale consistente de-a lungul timpului.

În cel mai recent interviu, georgianul a subliniat faptul că Real Madrid era echipa sa preferată când era mic, doar că nu se gândește la un transfer la gruparea "blanco".

Khvicha Kvaratskhelia a precizat că e 100% dedicat pe ce are de făcut la Napoli și încearcă să dea tot ce poate pentru a ajuta clubul în actuala stagiune.

"Real Madrid era echipa mea preferată în copilărie. Dar acum sunt 100% focusat pe Napoli. Dau tot ce am mai bun să ajut echipa. Îmi plac multe cluburi, dar nu mă gândesc la viitor. Gândurile mele sunt doar la Napoli și mă simt foarte fericit aici", a spus Khvicha Kvaratskhelia, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Kvaratskhelia: “Real Madrid was my favorite team in my childhood”.

“Now I am 100% focused on Napoli. I am doing best to help the team. I like many clubs but I’m not even thinking about my future — as all I think about is Napoli and I feel so happy here”, told @Geo__team. pic.twitter.com/Z7I6H7STfB