Asa ceva nu s-a intamplat in Spania: Cristiano Ronaldo a crescut nivelul de "hate" in Serie A :) REACTIE GENIALA a Romei: "Avem in sfarsit in oras ceva ce NU MERITA VIZITAT"

Cristiano Ronaldo a venit in Serie A in vara si pe langa valoarea sportiva si cea comerciala a adus dupa el si un nivel ridicat de "hate" :).

O demonstreaza reactia celor de la AS Roma dupa ce Juventus a anuntat ca si-a deschis un magazin in capitala Italiei. Totul a fost facut pe contul de Twitter oficial al clubului roman.



"Esti in Roma? Nu uita sa vizitezi noul nostru magazin oficial de pe strada Natională 55!", a fost mesajul postat pe Twitter de Juventus.

AS Roma a raspuns imediat printr-o ironie fina. "In sfarsit, un loc din Roma pe care NU e nevoie sa il vizitezi", au reactionat romanii tot pe Twitter.