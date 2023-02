Angel Di Maria a vorbit despre viitorul său. Ce a spus campionul mondial despre o posibilă mutare de la Juventus

Angel Di Maria a bifat 13 apariții în actuala stagiune a primului eșalon din Italia, reușind să-și treacă numele pe tabela de marcaj de trei ori și să paseze decisiv în alte trei situații diferite.

Starul argentinian a evidențiat faptul că nu a discutat cu niciun alt club în această perioadă și că nu a purtat conversații nici cu oficialii de la Juventus cu privire la o posibilă prelungire a înțelegerii curente cu echipa din Serie A.

„Sunt fericit la Juventus, dar nu vorbesc cu ei despre un nou contract sau cu orice alt club, nu am ajuns în poziția respectivă. Vom vedea. Rosario Central (n.r. prima echipă a lui Di Maria din Argentina)? O să decid la momentul oportun”, a specificat Angel Di Maria, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Ángel Di Maria confirms: “I’m happy at Juventus — but I’m not speaking with them about new deal or with any other club, we’re not at this stage… we’ll see”, told ESPN ⚪️???????? #Juve

“Rosario Central? I’ll decide about that, at the right moment”.

⛔️ No way for Galatasaray move now. pic.twitter.com/DqqTvddVax