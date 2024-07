Victoria categorică cu 4-0 obținută pe teren propriu a consolidat parcursul echipei în competiția europeană. Golurile au fost marcate de Alexandru Băluță în minutul 20, Malcom Edjouma în minutele 28 și 36, și David Miculescu în minutul 72.

După ce au câștigat și prima manșă cu 7-1, elevii lui Elias Charalambous și-au asigurat cu autoritate biletul pentru turul secund preliminar al Champions League.

În această fază a competiției, FCSB va întâlni Maccabi Tel Aviv, cu primul meci programat pe 23 iulie acasă, iar manșa secundă urmează să se dispute pe 30 sau 31 iulie în deplasare.

Federico Piovaccari, discurs-manifest după FCSB - Virtus 4-0

Atacantul de suflet al roș-albaștrilor, Federico Piovaccari, a fost martor la evoluția echipei echipei ce evolua cândva în Ghencea.

Italianul a semnat cu Virtus în această vară pentru a disputa ultimul său meci internațional pe terenul echipei unde și-a trecut în CV cele mai importante performanțe ale carierei.

La finalul partidei, Piovaccari a ținut un discurs în care a reflectat nu doar nostalgia și atașamentul său față de FCSB, dar și speranțele sale pentru viitorul echipei.

„Dacă emoția a fost mare? Foarte mare. Îmi doream cu ardoare să intru pe teren. Totul părea să mă atragă pe acel teren. Îmi vin în minte toate amintirile de la Ghencea, de la Steaua. Da, această echipă este foarte puternică. Am spus recent că nu mă așteptam să închei cariera mea sportivă așa cum s-a întâmplat. Dar controlul era în mâinile destinului. Nu îmi doream să mă retrag, dar dacă e ceva ce putea să se întâmple și s-a întâmplat, este cu adevărat o mândrie. O mândrie care va rămâne mereu în inima mea. Această Steaua este în inima mea. Cred că are o bună șansă să revină la cel mai înalt nivel. Mă aștept și sper să se întâmple. Este o echipă foarte bună, foarte puternică și, mai presus de toate, merită să revină să joace în Champions League. Un altfel de meci. Nu poți avea ceva mai special. Dar eu rămân aproape în acest an, cred că poate fi un an fundamental pentru Olaru, Popa, Chiricheș. Cred că pot să contribuie bine și, cu siguranță, vor putea ghida pe cei mai tineri. Într-adevăr, cu siguranță mă voi întoarce aici, la voi”, a spus atacantul italian, după meci.

Piovaccari, "flautistul" din Ghencea

Federico Piovaccari a pășit pe terenurile din România în iulie 2013, când a fost împrumutat de Sampdoria la Steaua, așa cum era cunoscută atunci echipa.

Venind de la Sampdoria, unde evoluase puțin din cauza împrumuturilor repetate la echipe din Serie B, Piovaccari a găsit în România un mediu propice pentru a-și demonstra calitățile de marcator.

În sezonul 2013-2014, Piovaccari a strălucit în tricoul roș-albastru, când înscria 16 goluri în 43 de meciuri în toate competițiile, inclusiv în Liga 1, Cupa României și în cupele europene.

După plecarea din România, Piovaccari și-a continuat cariera în diverse colțuri ale lumii fotbalului. A evoluat în La Liga cu Eibar, în Segunda Division la echipe precum Cordoba și Rayo Vallecano, apoi în Serie B și chiar a explorat fotbalul internațional în Australia și China. În ultimii ani, el a jucat în ligile inferioare din Spania și Italia.

VIDEO | Federico Piovaccari a fost aplaudat de Peluza NORD, după FCSB - Virtus AC 4-0