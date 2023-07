AC Milan, acord cu unul dintre starurile de la Chelsea. Merge în Italia pentru vizita medicală

Cele două formații au ajuns la o înțelegere pentru transferul lui Christian Pulisic (24 de ani), urmând ca mijlocașul să ajungă la Milano pentru efectuarea vizitei medicale.

Fotbalistul american nu se afla în planurile lui Mauricio Pochettino pentru sezonul care urmează să înceapă, motiv pentru care a ales o nouă provocare la nivel profesional.

Christian Pulisic to AC Milan, here we go! Deal in place between clubs as Chelsea accepted conditions of final bid. ????⚫️???????? #ACMilan

Personal terms agreed weeks ago as the player only wanted Milan — pushing for this new chapter.

Medical/travel being scheduled. pic.twitter.com/E49z8U4dVB