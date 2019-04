A semnat! Juventus a obtinut acordul fotbalistului! Jucatorul care va ramane la Torino pana in 2021!

Juventus a obtinut semnatura unuia dintre cei mai importanti jucatori.

Mario Mandzukic s-a inteles cu sefii lui Juventus si va ramane la Torino pana in 2021, anunta site-ul oficial al clubului. Croatul a ajuns in Italia in 2015, cand a fost transferat de la Atletico Madrid.

Hands up ???? if you want MORE of Super Mario??!! ????#ForzaJuve pic.twitter.com/6QHp9DaNDq — JuventusFC (@juventusfcen) April 4, 2019

In patru ani petrecuti la Juventus, Mandzukic a strans 159 de aparitii, a marcat 43 de goluri si a oferit 19 pase de gol. In acest sezon, atacantul a jucat 23 de partide, a inscris 8 goluri si le-a oferit colegilor sai 7 pase decisive. Croatul a mai evoluat in cariera sa pentru Atletico Madrid, Bayern Munchen, Wolfsburg sau Dinamo Zagreb.