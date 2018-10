A fost luata decizia FINALA! Ce se intampla cu Serie B din Italia, la 2 saptamani dupa ce campionatul a fost SUSPENDAT

Serie B va avea mai putine echipe in acest sezon.

Serie B va continua cu 19 echipe dupa ce un apel facut de 5 cluburi care doreau sa intre in divizie a fost respins de catre Federatia Italiana de Fotbal. Startul de sezon in Serie B a fost haotic din cauza problemelor financiare de la Bari, Avellino si Cesena ce le-au impiedicat sa se inscrie in liga pentru acest sezon.

Astfel, Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli si Siene au solicitat sa le ia locul insa aceasta a fost respinsa. Astfel, Federatia a decis ca divizia secunda din Italia sa ia startul cu 19 formatii. Comitetul Olimpic din Italia a respins initial apelul facut de cele 5 cluburi din Serie C insa un tribunal administrativ a intors decizia, ducand la o confuzie uriasa.

Presedintele Serie B, Franco Frattini, a decis apoi ca partidele sa fie amanate pana cand va fi luata o decizie finala. Cluburile din Serie C care au facut apel vor fi acum nevoite sa recupereze fata de celelalte deoarece nu au disputat vreo partida din liga a 3-a in asteptarea verdictului.