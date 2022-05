80 de milioane de euro! Transferul verii în Italia: Milinkovic-Savic și-a dat acordul și pleacă de la Lazio

În sezonul următor, torinezii vor să atace din nou titlul în Serie A și pregătesc o campanie impresionantă de transferuri.

Unul dintre jucătorii cu care fosta campioană a Italiei s-a înțeles este Sergej Milinkovic-Savic (27 de ani), de la Lazio, care va fi transferat în schimbul umei sume impresionante: 80 de milioane de euro.

Mijlocașul sârb va semna cu Juventus un contract valabil pentru cinci sezoane și va avea un salariu net de patru milioane de euro pe an. La Lazio, Milinkovic-Savic era remunerat cu trei milioane de euro.

Potrivit jurnalistului Daniele Longo, de la Calciomercato, transferul este deja rezolvat iar sârbul va juca pentru Juventus din sezonul următor. Acesta a acceptat toate condițiile puse de echipa lui Andrea Agnelli.

Juventus and Milinković-Savić already has an agreement in principle for the salary, €4M per season for 5 years. Juve just need to find an agreement with Lazio.

(@FabDellaValle / @Gazzetta_it)