„În meciurile importante nu permit asta!” Florentin Pera a tras primele concluzii după debutul perfect la Mondial! Ce a spus despre Cristina Neagu 

România a început perfect parcursul la Campionatul Mondial, cu o victorie clară în fața lui Chile, 44-19 (25-6), cel mai slab cotat adversar din grupă. Tricolorele nu au avut probleme în primul duel, în ciuda faptului că nu s-au putut baza pe Cristina Neagu.

Deși au intrat cu un avantaj de 19 goluri la pauză, jucătoarele lui Florentin Pera s-au relaxat în a doua repriză, însă selecționerul nu a avut reproșuri.

Concluziile lui Florentin Pera după victoria cu Chile de la Campionatul Mondial

Selecționerul a vorbit la finalul meciului pe care l-a considerat ca fiind unul de pregătire. Pera a fost mulțumit de cum s-au prezentat jucătoarele sale, în special în prima repriză și a precizat că România pornește favorită în meciul cu Serbia.

„Un meci bun pentru noi, în special în prima repriză. Asta am şi cerut echipei: să intrăm concentraţi, să ne respectăm blazonul. Eram echipa favorită şi cred că am făcut o primă repriză excelentă. Apărarea a funcţionat bine. Contraatacul, de asemenea.

Am marcat multe goluri uşoare, lucru pe care l-am şi pregătit în această perioadă şi în meciurile de pregătire. Au intervenit şi sincope la finalizare sau relaxare în partea secundă. Dar e şi normal, la diferenţa pe care am avut-o.

Una peste alta, a fost un antrenament bun pentru noi, am rulat toate jucătoarele. Asta ne-am şi propus. Este bine că nu avem nicio accidentare, suntem pregătiţi de următorul meci cu Serbia. Au fost unele momente în care nu am tratat cu maximă seriozitate situaţii de 1 la 1, atât în apărare, cât şi în atac, dar, aşa cum am spus, am avut un avantaj foarte mare. Este şi normal să intervină relaxarea în rândul jucătoarelor. Nu permit asta în meciurile importante. Cred că şi fetele înţeleg acest aspect.

Sunt şi multe aspecte pozitive. Modul în care am început meciul, determinarea, ambiţia, colaborarea în apărare, atacul rapid. Extremele au mers bine în atac. Au fost multe aspecte pozitive. Dar Chile nu este un adversar puternic, ştiam asta de la bun început. Am vrut să ne respectăm blazonul.

Plecăm favoriţi în următorul meci, dar, din acest moment, niciun meci nu va fi uşor. Serbia încearcă să obţină puncte din această grupă. Este clar că Danemarca, România şi Serbia merg mai departe din această grupă. Este normal şi fiecare îşi doreşte să intre cu cât mai multe puncte în grupele principale”, a declarat Florentin Pera conform Fanatik.

România joacă împotriva Serbiei pe 3 decembrie de la 19:00 și cu Danemarca pe 5 decembrie de la 21:30.

Care este starea Cristinei Neagu

Întrebat despre starea Cristinei Neagu, care a rămas în afara lotului din cauza unei accidentări, selecționerul a dezvăluit că încă nu există un verdict sigur în cazul handbalistei de la CSM București.

„Nu ştim absolut nimic, aşteptăm ca doctorul echipei să ne dea un verdict în ceea ce o priveşte pe Cristina. Sigur, este o jucătoare foarte importantă, este căpitanul echipei naţionale.

Încercăm să ne concentrăm pe lotul pe care îl avem şi să scoatem maximum. Eu am încredere în fete, atmosfera este bună în cadrul echipei. Suntem uniţi, forţa grupului este foarte importantă pentru mine şi sunt convins că putem obţine rezultatele aşteptate de propriii noştri suporteri”, a adăugat selecționerul.