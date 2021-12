„Am două sentimente total opuse: mândrie și frustrare!” Reacția lui Adi Vasile după înfrângerea la limită cu Olanda 

Naționala României de handbal rămâne cu două puncte în clasamentul Grupei Principale II. Elevele lui Adi Vasile au fost extrem de aproape de un rezultat de egalitate cu campioana mondială, însă olandezele au trecut în avantaj pe final.

La finalul meciului, antrenorul României a vorbit despre prestația jucătoarelor sale, arătându-se în același timp și mândru, dar și frustrat de deznodământul partidei. Vasile este mulțumit însă de imaginea naționalei din meciul cu campioana mondială Olanda.

Adi Vasile: „De asta trebuie să fim mândri!”

„Cred că am două sentimente total opuse, unul este de frustrare și al doilea de mândrie. Sunt mândru de cum am rezistat în acest meci, cum am putut să nu lăsăm campioana mondială să își ia un avantaj și să revenim pe final în meci. Asta, din punctul meu de vedere este un lucru foarte bun al acestei echipe și frustrarea e că parcă simți că e meritat să pleci cu un punct după meciul acesta.

Dar e acel gol, despre care le-am spus și fetelor încă de la turneul preolimpic că va face diferența în sport. Le-am mai și spus că meciuri ca acesta și faptul că au răbdare și construim corect, va face ca echipa asta, într-un an de zile, în doi, să aibă rezultate de partea ei.

Noi de acasă de dorim întotdeauna să vedem cum o echipă luptă până la capăt și se stoarce de energie în teren. Cred că fetele au făcut tot ce au putut, sunt convins că la ora aceasta sunt efectiv epuizate, și fizic, și emoțional, te lovește un astfel de meci.

Dar stă tot la noi să vedem imaginea de ansamblu, producem un handbal foarte bun, avem calitate, ținem campioana mondială într-un stres, de asta trebuie să fim mândri, dar nu e ceva mulțumitor. Am pierdut, am pierdut la un gol, trebuie să fim mai buni și să câștigăm, asta vom face. Echipa asta va face asta mai târziu, echipa asta are calitate și demonstrează.

Experiența nu ți-o dă nimeni, decât atunci când treci prin toate experiențele posibile, parte din experiență face parte și să te bucuri și de adrenalina succesului, face parte și să te bucuri de un insucces total, face parte și să înțelgi și că având atitudinea corectă, vom ajunge într-o zi ca în astfel de meciuri noi să le întoarcem. Suntem o echipă care nu are foarte multă experiență la nivel internațional, dar pe care ne-o construim.

Faptul că înțelegem că anumite greșeli, care de multe ori ne frustrează și pe noi, pe jucătoare le frustrează și mai tare. Să putem trece peste ele și să continuăm mai departe în joc, înseamnă că avem ceva puternic mental pe care trebuie să îl hrănim.

Toată concentrarea este acum pentru meciul cu Puerto Rico. Cred că tot ceea ce construim și am încercat să construim în acest an își vede rezultatele. Le spun fetelor când facem analiza că este foarte important să știm când jucăm bine, de ce o facem și când nu jucăm bine, de ce nu o facem. Asta ne ajută să fim mai conștienți de ce trebuie să facem.

Ne construim experiența, echipa asta va ajunge la o vârstă senzațională, crezând în ea. Trebuie să se facă același lucru consecvent, zi de zi. Handbalul s-a schimbat atât de mult încât orice jucătoare în linia de 9 metri trebuie să aibă capacitatea de a decide corect continuarea acțiunii”, a declarat Adi Vasile la conferință.