VIPERE cu VIPERS! CSM, victorie clara cu Vipers Kristiansand: 28-22! CSM da peste MONSTRUL Gyor in sferturi

CSM Bucuresti a trecut clar de Kristiansand (Norvegia) in ultimul meci al grupei principale din Champions League.

S-a terminat 28-22. CSM a castigat, insa n-a putut sa-si schimbe locul in grupa. Bucurestiul a incheiat pe 4 si va da peste Gyor in sferturile Ligii.



Campioana SCM Rm Valcea a pierdut cu Gyor, 29-35, la ultima aparitie in grupe. Valcea n-a putut sa treaca de singura echipa neinvinsa din aceasta editie a Champions League. Gyor are 11 victorii si un rezultat de egalitate in Champions League. Valcea isi afla maine adversara din sferturi, dupa finalul meciului dintre Esbjerg si Metz.