Unicul om din handbalul românesc care nu vrea meci de retragere pentru Cristina Neagu

Cristina Neagu a reușit duminică să se califice cu CSM București în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal. Echipa condusă de Adrian Vasile va juca în dubla pentru intrarea între primele opt cu gruparea slovenă Krim Ljubljana.

În meciul cu Odense de duminică, scor 25-29 în deplasare, Neagu a marcat șapte goluri și a ajuns la un total de 1.100 de goluri în Champios League bornă cu care se situează pe locul secund în ineditul top, după Milena Radicevic.

De patru ori cea mai valoroasă handbalistă a lumii, interul stânga de la CSM București s-a retras de la echipa națională la finele Campionatului Mondial din decembrie 2023.

În vârstă de 35 de ani, Neagu a anunțat că se concentrează pe activitatea ei de la CSM București, cu care are ca obiectiv intrarea în Final Four-ul Ligii Campionilor și câștigarea campionatului național - Liga Florilor e transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.

Potrivit We Love Sport, pentru a-și arăta considerația pentru întreaga carieră a Cristinei, Comitetul Director al Federației Române de Handbal a aprobat organizarea unui joc de retragere de la echipa națională pentru Cristina Neagu.

Procesul verbal a ajuns și la Consiliul de Administrație, decizia fiind aprobată cu 14-1 la vot. A existat însă și o cerere din partea membrilor CA, „odată cu organizarea jocului respectiv, vor fi efectuate retrageri și pentru alte jucătoare. ”Singura opțiune împotrivă a fost a lui Flaviu Sâsâeac.

???? Yet another ???????????????????????????????????? reached by Cristina Neagu! ????

???? With ???????????????? ???????????????????? in #EHFCL, the Romanian legend becomes just the 2nd player ever to reach this record!???? #clw #Daretorise #MOTW pic.twitter.com/fOie9xt3Wp