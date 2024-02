"The Romanian Legend". Borna atinsă de Cristina Neagu după Odense - CSM București 

Cristina Neagu a ajuns după meciul cu Odense, ultimul din Grupa A Ligii Campionilor, la un total incredibil la capitolul goluri în Liga Campionilor la handbal.

Interul stânga de la CSM București a înscris șapte goluri care au propulsat-o pe locul al doilea în clasamentul celor mai bune marcatoare all-time în Champions League.

Căpitanul formației campioane a ajuns la 1.100 de goluri, iar site-ul Federației Europene de Handbal a titrat: "The Romanian Legend".

Neagu e devansată în topul celor mai bune marcatoare de Jovanka Radicevic, cu 1.133 de goluri.

CSM Bucureşti a fost învinsă în deplasare de formaţia daneză Odense Handbold, cu scorul de 29-25 (16-11), duminică, în ultimul său meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

CSM Bucureşti avea nevoie de o victorie pentru a se califica direct în sferturi, dar nu a reuşit-o şi va evolua în play-off.

În play-off-ul pentru sferturi, echipa antrenată de Adi Vasile va întâlni gruparea Krim Ljubljana.

