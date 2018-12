ROMANIA - NORVEGIA LIVE DE LA 22:00 | Dupa victoriile cu Cehia si Germania, dam piept cu cea mai grea echipa din handbalul feminin!

Romania - Norvegia este in aceasta seara, de la 22:00, LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro. Comentam impreuna partida si urmarim in timp real reactiile.

Victorioase in meciurile cu Cehia si Germania, primele din grupa D a Europeanului din Franta, Neagu, Buceschi si Denisa Dedu dau piept in aceasta seara cu cea mai buna nationala din handbalul feminin, Norvegia.

Romania a inceput entuziasmant turneul final, cu doua victorii din doua posibile, impotriva Cehiei si Germaniei. Ba chiar mai mult, cea dea doua victorie, una categorica, a venit in fata unei nationale care a reusit sa produca o megasurpriza in primul meci si sa rapuna Norvegia.

Dupa un prim soc la EURO, infrangerea cu Germania, Norvegia a maturat Cehia, iar acum joaca pentru calificarea in grupele principale, acolo unde Romania si-a asigurat deja prezenta, dar in care trebuie sa intre cu cat mai multe puncte.

Romania nu a fost condusa nici macar o secunda la acest EURO si vine cu un moral ridicat. Nationala antrenata de Martin Ambros a aratat in primul rand atitudine, dar a avut si realizari fantastice pe plan individual: Neagu a devenit cea mai buna marcatoare din istoria EURO, in timp ce Denisa Dedu a inchis senzational poarta in meciul cu Germanial.

SURSA FOTO: Facebook/EHF EURO