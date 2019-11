Romania 16-31 Spania | "O echipa FARA STAPAN! Nu vad nicio reactie, parca erau adunate jucatoarele in dimineata asta!" Reactie DURA dupa DEZASTRUL cu Spania

Fostul selectioner Radu Voina critica dur nationala feminina dupa infrangerea dura din meciul cu Spania!

Voina n-a fost multumit de nimic din ceea ce a vazut la fete la debutul in Japonia!

"Am urmarit meciul singur, in fotoliu, n-am crezut ca ma pot enerva singur. Dezamagit complet! Asteptam o evolutie buna, o reactie a fetelor. In Japonia, totul era minunat, au facut activitati, au desenat, au batut la tobe, mai putin am vazut antrenamente sau ce aveau de facut. Nu ne-a iesit absolut nimic, nici apararea de care ne spunea domnul Ryde. Am luat 31 de goluri. De atac ne zicea ca o sa lucreze in ultima perioada. Uite ca stresul si tensiunea meciului, capacitatea de a marca n-au fost azi... A fost o echipa care n-a avut stapan.

Cred ca trebuia sa ceara un time-out, sa opreasca hemoragia asta. Meciul cu Senegal nu va fi usor, Muntenegru a batut la 4 goluri. In situatia in care se afla echipa Romaniei, in situatia dezastruoasa in care suntem si moral, si fizic, si cu multe goluri luate, cred ca aici se poate ceva, sa scoatem meciul asta, sa incercam sa ne revenim. Dar nu vad nicio reactie. Este o echipa pe care, daca o vede cineva azi, e adunata inainte de meci. Nu exista nicio relatie de joc, nicio incurajare. Nu se bucura nimeni. De fapt, ce sa te mai bucuri cand marchezi 16 goluri intr-un meci?", a spus Radu Voina la Digisport.