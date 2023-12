Propunerea lui Petre Cozma după ce Cristina Neagu a anunțat că se retrage din naționala de handbal 

România a încheiat pe locul 12 la CM de handbal feminin.

Selecționata lui Florentin Pera a ratat și sferturile de finală, și calificarea în turneul preolimpic

Petre Cozma a venit cu o propunere după ce a auzit anunțul Cristinei Neagu

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a României în ultimul deceniu, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională, marţi seara, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Propunerea lui Petre Cozma

Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, fost pivot al naționalei, și-a exprimat opinia după retragerea Cristinei Neagu, una dintre sportivele sale favorite.

"Eu aș retrage numărul 8 de la naționala fetelor", a scris Petre Cozma, pe o rețea de socializare. Tricoul cu numărul 8 e cel purtat de Neagu la naționala de handbal din momentul debutului.

Petre Cozma (66 de ani / 1,98 m) e fost handbalist la Dinamo, Universitatea București, Dacia și Găești.

''Eu îmi anunţ în mod oficial retragerea de la echipa naţională dacă chiar nu mai sunt şanse de calificare la turneul preolimpic. Sunt 17 ani de când joc pentru echipa naţională, de când am dat totul pentru echipa naţională, timp în care am şi suferit două accidentări grave'', a declarat Neagu pe Aeroportul Internaţional ''Henri Coandă'' din Otopeni.

Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din naționala de handbal

''Ce-am reuşit? Două medalii, nişte locuri, zic eu bune, 4 şi 5. Dacă a fost mult sau puţin timpul o să ne spună lucrul ăsta. Ceea ce pot să spun cu certitudine e că ce-am făcut pentru echipa naţională şi în general în cariera mea cred eu că o să rămână acolo undeva în istorie'', a subliniat Cristina Neagu (35 ani).

''Am spus dinainte că o să fie ultimul Campionat Mondial pentru mine şi că, sigur, îmi doresc enorm de mult să ajung la Jocurile Olimpice, consider că ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internaţională. Nu a fost să fie, ştiam că dacă nu ne vom califica la turneul preolimpic cumva luasem decizia dinainte. Spun eu că am făcut multe lucruri frumoase pentru echipa naţională în toţi aceşti ani. Unii le văd, alţii mai puţin, dar am venit mereu cu inima deschisă, am dat tot ce-am putut, am venit şi cu capul rupt şi cu picioarele rupte, drept dovadă că şi în perioada asta am rămas alături de echipă, mi-am dorit din suflet să pot să joc, să ajut echipa. Nu s-a putut, asta e. Eu nu am niciun regret, iubesc echipa naţională, am iubit-o mereu, mai mult decât orice altă echipă, deşi echipele de club au fost cumva la un alt nivel, pentru mine echipa naţională a fost la cel mai înalt nivel'', a mai spus Neagu, care îşi va continua cariera la CSM Bucureşti, cu care a semnat recent prelungirea contractului.

Neagu a câştigat două medalii de bronz cu echipa naţională a României, la Campionatul European din 2010 şi la Campionatul Mondial din 2015.

A fost aleasă cea mai bună jucătoare a lumii de către IHF de patru ori, în 2010, 2015, 2016 şi 2018, iar în 2015 a fost desemnată şi cea mai bună jucătoare a Campionatului Mondial, al cărui golgheter a fost.

Cristina Neagu a făcut parte din lotul echipei naţionale la CM 2023, dar nu a putut juca decât într-un singur meci, cu Germania, în grupa principal. România s-a clasat pe locul al 12-lea la Campionatul Mondial şi a ratat calificarea la turneul preolimpic.