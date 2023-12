Cristina Neagu, mesaj emoționant după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională

România s-a oprit în grupa principală la turneul final, iar Cristina Neagu a anunțat că ar fi continuat la echipa națională doar în cazul în care ”tricolorele” și-ar fi asigurat prezența la Jocurile Olimpice din vara anului viitor.

După ce și-a anunțat retragearea în mod oficial de la echipa națională la sosirea în țară, cea care a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii de patru ori a postat un mesaj emoționant și pe rețelele de socializare.

Neagu le-a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat în perioada petrecută la echipa națională, dar și fanilor săi.

Cristina Neagu, mesaj emoționant după retragerea de la echipa națională

„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani..de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate.

Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă. Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei.

Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun. Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris Neagu, pe rețelele de socializare.

În tricoul echipei naționale a României, Cristina Neagu are cifre fantastice. A prins șapte Campionate Mondiale, a evoluat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri pentru reprezentativa țării noastre.

În plus, cea care a fost desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii se poate lăuda cu titlul de golgheter all-time al Campionatului European, atât la categoria feminină cât și la cea masculină (303 goluri).